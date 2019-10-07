لاعبا الريشة الطائرة من أذربيجان يشاركون في المنافسات في البحرين

باكو، 7 أكتوبر (اذرتاج).

سيشارك لاعبا الريشة الطائرة الاذربيجانيان في منافسات ستقام في مدنية عيسى في البحرين خلال 9-13 أكتوبر، ذلك في اطار Bahrain International Series 2019”.

أفادت وكالة أذرتاج ان اللاعبين ايدي ريسكي دفيتشايو وعزمي قوفيمرامدهوني سيمثلان بلدنا في المنافسات.

يذكر ان عدد المدعوين الى المنافسات 55 لاعبا للريشة الطائرة.