تم اكتشاف الأثار الثقافية المادية الجديدة في منطقة بلوف داغ

ناختشوان، 7 أكتوبر، أذرتاج

كما هو الحال في كل عام، هذا العام أيضاً نفذت أعمال الحفريات الأثرية من قبل البعثات الأثرية المحلية والدولية في ناختشوان، وقد عثر على العديد من القطع الأثرية الثقافية الجديدة.

أفاد فرع ناختشوان لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان لمكتب ناختشوان لوكالة أذرتاج أنه دار الحديث المفصل في هذا الموضوع في الحدث المخصص لنتائج البعثة الأثرية في منطقة بلوف داغ السكنية في منطقة أوردوباد.

تحدث رئيس القسم، الأكاديمي إسماعيل حاجييف عن أبحاث بعثة خارابا جيلان الأثرية في أوردوباد والتي تم التنقيب عنها من قبل الباحث العلمي الرائد في معهد التاريخ والاثنوغرافيا وعلم الآثار لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان دكتور الفلسفة في التاريخ بهلول إبراهيملي.

ألقى بهلول إبراهيملي كلمة في الحدث وأبلغ معلومات مفصلة عن نتائج البعثة الأثرية في منطقة بلوف داغ السكنية للعهد البرونزي. أشار عالم الآثار إلى أن الدراسات الأثرية تقام في بلوف داغ منذ عام 2004. يغطي الأثر العصر البرونزي بالكامل. نتيجة التحقيقات، تم العثور على أنقاض المنازل الفردية في هذه الفترة والمباني المساعدة وعدد كبير من الحجارة وأدوات زراعية بدائية والفؤوس وأنماط السيراميك الأسود والرمادي وبقايا الموقد في المساكن والمقابر. تعتبر الأدوات الحجرية المكتشفة مواد نموذجية للعصر البرونزي الأوسط. وقال إنه سيتم تقديم حوالي 300 من المواد المكتشفة في المنطقة خلال الرحلة إلى المتاحف.

ثم أجاب على أسئلة المشاركين.

أكد كل من مدير معهد التاريخ والاثنوغرافيا وعلم الآثار والعضو المراسل في لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان فخر الدين سفارلي ورئيس قسم الآثار القديمة للمعهد ورئيس البعثة الأثرية لمدينة ناختشوان والعضو المراسل في لأكاديمية العلوم الوطنية لأذربيجان ولي بخشعلييف ورئيسة القسم الأثاري، دكتورا الفلسفة في التاريخ زينب غولييفا في كلماتهم على أهمية المواد الأثرية للعصر البرونزي المبكر المكتشفة في بلوف داغ لعلم الأثار في أذربيجان وناختشوان .

أخيرًا ، تم عرض لقطات فيديو لمواد أثرية اكتشفت أثناء الدراسات في بلوف داغ.