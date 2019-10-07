    • / سياسة

    سياسة


    سفير كازاخستان الجديد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان

    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٢٦]

    باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

    التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إيلمار محمدياروف بسفير جمهورية كازاخستان المعين حديثاً في بلادنا سيرجان عبد الكريموف.

    أفادوا في المكتب الصحفي للوزارة لأذرتاج أن الوزير إيلمار محمدياروف رحب بسيرجان عبد الكريموف على تعيينه سفيراً وتمنى للسفير الكازاخستاني نجاحات في فعالياته الدبلوماسية.

    أعرب الجانبان في اللقاء عن ارتياحهما لتنمية العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالين السياسي والثقافي وغيرهما. كما أكدا على أهمية مواصلة مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

    أكد السفير سيرجان عبد الكريموف على أن أذربيجان تلعب دوراً مهماً في المنطقة بفضل استراتيجية التنمية الحكيمة التي وضع أساسها الزعيم الوطني حيدر علييف والتي يواصلها بنجاح الرئيس إلهام علييف وأشار خاصةً إلى أهمية مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تنفذها بلادنا. وتحدث عن إنجاز المشاريع المشتركة للبلدين وأكد تواصل العمل في هذا الاتجاه.

    وأعرب الوزير إيلمار محمدياروف عن امتنانه على الموقف المبدئي للجانب الكازاخستاني في المنظمات الدولية بشأن تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية ودعمه المتواصل لسيادة بلدنا وسلامته الإقليمية.

    كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

    قدم السفير سيرجان عبد الكريموف نسخة من أوراق اعتماده للوزير إلمار محمدياروف.

    AZERTAG.AZ :سفير كازاخستان الجديد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.١٠.٢٠١٩ [٢٣:٤٣]
    عقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية لرابطة الدول المستقلة في عشق أباد
    ٠٦.١٠.٢٠١٩ [٢١:٤٧]
    ليلى عبد اللاييفا: دعوة وزارة الخارجية الأرمنية حول "إعداد الشعوب من أجل السلام" ليس إلا بنفاق
    ٠٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣١]
    محمد رضا بور محمدي: إيران حريصة علي التعاون مع أذربيجان في كافة المجالات
    ٠٥‎.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٠٧]
    الحديث في المجلس الأوروبي عن الاعتناء في أذربيجان بالشعوب الأخرى وتراثها الثقافي
    سفير كازاخستان الجديد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان سفير كازاخستان الجديد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان