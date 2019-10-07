سفير كازاخستان الجديد قدم نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير خارجية أذربيجان

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني إيلمار محمدياروف بسفير جمهورية كازاخستان المعين حديثاً في بلادنا سيرجان عبد الكريموف.

أفادوا في المكتب الصحفي للوزارة لأذرتاج أن الوزير إيلمار محمدياروف رحب بسيرجان عبد الكريموف على تعيينه سفيراً وتمنى للسفير الكازاخستاني نجاحات في فعالياته الدبلوماسية.

أعرب الجانبان في اللقاء عن ارتياحهما لتنمية العلاقات الوثيقة بين البلدين في المجالين السياسي والثقافي وغيرهما. كما أكدا على أهمية مواصلة مجالات التنمية الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

أكد السفير سيرجان عبد الكريموف على أن أذربيجان تلعب دوراً مهماً في المنطقة بفضل استراتيجية التنمية الحكيمة التي وضع أساسها الزعيم الوطني حيدر علييف والتي يواصلها بنجاح الرئيس إلهام علييف وأشار خاصةً إلى أهمية مشاريع الطاقة والنقل والبنية التحتية التي تنفذها بلادنا. وتحدث عن إنجاز المشاريع المشتركة للبلدين وأكد تواصل العمل في هذا الاتجاه.

وأعرب الوزير إيلمار محمدياروف عن امتنانه على الموقف المبدئي للجانب الكازاخستاني في المنظمات الدولية بشأن تسوية النزاع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية ودعمه المتواصل لسيادة بلدنا وسلامته الإقليمية.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

قدم السفير سيرجان عبد الكريموف نسخة من أوراق اعتماده للوزير إلمار محمدياروف.