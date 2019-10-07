عقد اجتماع مجلس وزراء الخارجية لرابطة الدول المستقلة في عشق أباد

باكو، 7 أكتوبر، أذرتاج

سيعقد اجتماع لمجلس وزراء الخارجية لرابطة الدول المستقلة ومجلس رؤساء الدول في عشق آباد، تركمانستان، في الفترة من 10 إلى 11 أكتوبر.

افادت وكالة أذرتاج استناداً إلى موقع اللجنة التنفيذية لرابطة الدول المستقلة أنه في 10 أكتوبر، سيناقش وزراء الخارجية القضايا الدولية الراهنة والواردة في أجندة الاجتماع ويتبادلون وجهات النظر حول برنامج العمل المشترك في صيغة رابطة الدول المستقلة. كما سيعتمدون خطة العمل لتعزيز الشراكات بين إدارات السياسة الخارجية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وسيناقشون أيضاً مسألة ألعاب رابطة الدول المستقلة وضمان أمن المعلومات في رابطة الدول المستقلة وإنشاء نظام الاتصالات الموحد، ومنع الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الوزراء بتوفيق عدد من الوثائق التي ستقدم إلى الرؤساء. من بينها مشروع نداء الدول الأعضاء في الكومنولث لشعوب الدول المستقلة والمجتمع الدولي بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لانتصار الشعب السوفياتي في الحرب الوطنية العظمى، وكذلك اتفاقية التعاون في مكافحة الفساد والإرهاب وغيرهما من مظاهر التطرف. هناك أيضا الوثيقة عن تعزيز التبادل الإعلامي بين هيئات إنفاذ القانون في مجال الأمن ومكافحة الجرائم.

سيركز اجتماع مجلس رؤساء الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والذي سيعقد في 11 أكتوبر على المناقشات حول العمل المشترك داخل الكومنولث ورئاسة رابطة الدول المستقلة في عام 2020.

في نفس الوقت، سيناقش في اجتماع وزراء الخارجية البيان عن التعاون الاستراتيجي الاقتصادي والميثاق عن تنفيذ أحكام السجن لطرحهما لنقاش روساء الدول.