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    أسعار النفط تشهد ارتفاعا في الأسواق العالمية

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٨]

    باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    شهدت أسعار النفط ارتفاعا في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 58.85 دولار في بورصة لندن بعد ارتفاعه 0.50 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 53.18 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد ارتفاعه 0.43 دولار.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط تشهد ارتفاعا في الأسواق العالمية
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