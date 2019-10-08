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    سياسة


    قوات الاحتلال الأرميني تخرق وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١١:٣٠]

    باكو، 8 أكتوبر، (أذرتاج)

    صرح المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية لوكالة (أذرتاج) بأن وحدات الجيش الأرميني خرقت وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام بنادق قنص.

    أطلقت قوات العدو النيران من مواقعها الواقعة في قرية فوسكيفان وفي المرتفعات بمحافظة نيومبريان الارمينية على مواقع الجيش الاذربيجاني بقريتي قوشتشو آيريم وآشاغي اسكيبارا في محافظة قازاخ ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك على مواقع جيشنا بقرية قارالار في المرتفعات بمحافظة جاداباي.

    كما أطلق العدو النيران من مواقعه الواقعة بالقرب من قرية تاغيبايلي المحتلة لمحافظة آغدام الأذربيجانية ومن قرية هوراديز لمحافظة فضولي وكذلك من مواقعه الواقعة في المرتفعات بمحافظتي جورانبوي وتارتار على مواقع مختلفة للقوات المسلحة الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :قوات الاحتلال الأرميني تخرق وقف إطلاق النار 20 مرة خلال اليوم
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