سورونباي جينبيكوف: قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتوسيع التعاون مع أذربيجان في جميع المجالات

بشكيك، 8 أكتوبر، (أذرتاج).

وصل النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب أيوبوف والوفد المرافق له الي العاصمة بشكيك لحضور اجتماع اللجنة الأذربيجانية القيرغيزستانية الحكومية المشتركة.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من بشكيك بأن رئيس قيرغيزستان سورونباي جينبيكوف استقبل الوفد الاذربيجاني.

وشهد اللقاء تبادل الآراء بشكل مفصل حول الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين وآفاقها.

وقال الرئيس سورونباي جينبيكوف إن قيرغيزستان تولي أهمية كبيرة لتوسيع علاقات الصداقة والتعاون مع أذربيجان في جميع المجالات مؤكدا أن أحد العوامل الرئيسية في التطور المستقبلي للعلاقات الثنائية هو تعميق التعاون الاقتصادي.

وأشار الرئيس القيرغيزستاني الي أن تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة والنقل والتعدين والسياحة من العوامل الرئيسية.

ومن جهته قال النائب الأول لرئيس الوزراء الاذربيجاني يعقوب آيوبوف إن رئيس أذربيجان إلهام علييف سيسعد برؤية الرئيس القيرغيزستاني سورونباي جينبيكوف في قمة مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية المزمع عقدها خلال نهاية هذا الشهر في العاصمة باكو. كما أعرب يعقوب أيوبوف للجانب القيرغيزستاني عن شكره على استضافة الاجتماع الثالث للجنة الحكومية المشتركة مستذكرا عقد الاجتماع الثاني قبل 5 سنوات في العاصمة باكو. وذكر النائب الأول لرئيس الوزراء أن علاقات الاخوة بين البلدين تشكل أساس العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية.

وحضر اللقاء نائب وزير الخارجية الاذربيجاني خلف خلفوف وسفير أذربيجان لدى بشكيك هدايت أوروجوف.