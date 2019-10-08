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    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 62.10 دولار

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٦]

    باكو، 8 أكتوبر، (أذرتاج).

    سجل سعر النفط الأذربيجاني ارتفاعا في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أن سعر برميل البترول من نوع "أذري لايت" بلغ 62.10 دولار بعد ارتفاعه 0.86 دولار

    الجدير بالذكر أنه بلغ سعر برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 19.15 دولار في شهر ديسمبر لعام 2001 وتم بيعه بقيمة 149.66 دولار في يوليو لعام 2008.

    AZERTAG.AZ :بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 62.10 دولار
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