المجلس الوطني الاذربيجاني يوافق علي تعيين علي أسدوف في منصب رئيس الوزراء

باكو، 8 أكتوبر، (أذرتاج).

انعقدت في الثامن من أكتوبر جلسة جديدة للمجلس الوطني.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه تمت خلال الجلسة مناقشة مسألة الموافقة على تعيين على آسدوف في منصب رئيس الوزراء وذلك بناء على ترشيح رئيس جمهورية أذربيجان.

وقد استهل الجلسة رئيس المجلس الوطني أوقطاي أسدوف بكلمة قال فيها إن السيد نوروز محمدوف طلب من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إعفاءه من منصب رئيس الوزراء. وذكر رئيس المجلس الوطني أن المرشح الجديد لمنصب رئيس الوزراء متخصص في المسائل الاقتصادية معربا عن يقينه بأن ترشيح رئيس الجمهورية هذا سيكون ناجحا لدولتنا وشعبنا.

ثم القى مشاركو الجلسة كلمات وأشادوا فيها بنشاط السيد علي آسدوف حتى الآن مشيرين إلى أن علي أسدوف شخصية مخلصة لتقاليد الدولة.