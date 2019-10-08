الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ

باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك - 2" للأسر المشرَّدين من ديارهم نتيجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قراباغ الجبلية في حي قاراداغ بباكو.