الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ

الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٨]
باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك - 2" للأسر المشرَّدين من ديارهم نتيجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قراباغ الجبلية في حي قاراداغ بباكو.
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