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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٨]

    باكو، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    شارك رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا اليوم في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك - 2" للأسر المشرَّدين من ديارهم نتيجة النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان حول قراباغ الجبلية في حي قاراداغ بباكو.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ
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    الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ الرئيس إلهام علييف يشارك في حفل افتتاح مجمع سكني "قوبو بارك -2" للأسر المشرَّدين في حي قاراداغ