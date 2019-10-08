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    سالتوك دوزيول: بعد استكمال "تاب" سيساهم غاز "شاهدنيز2" في أمن الطاقة للقارة

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٦]

    إسطنبول، 8 أكتوبر (أذرتاج).

    قد استكمل مشروع تاناب أهم جزء لممر الغاز الجنوبي لنقل الغاز الأذربيجاني الطبيعي إلى أوروبا. وحان الحين لاستكمال مشروع خط أنابيب "تاب".

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالها المدير العام لمشروع "تاناب" سالتوك دوزيول في مؤتمر صحفي في 8 أكتوبر.

    أضاف المدير العام ان خط أنابيب الممتد إلى الحدود الأوروبية في بلدة ايبسالا في ادرنة بعد مروره بـ20 مدينة و67 بلدة و600 قرية بطول 1850 كلم مستعد لنقل الغاز إلى "تاب" الذي سيوصل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا في الحدود التركية اليونانية.

    قال دوزيول ان الغاز الطبيعي المستخرج من حقل "شاهدنيز2" الاذربيجاني سينقل الى أوروبا للمساهمة في تعزيز امن الطاقة للقارة.

    AZERTAG.AZ :سالتوك دوزيول: بعد استكمال "تاب" سيساهم غاز "شاهدنيز2" في أمن الطاقة للقارة
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    سالتوك دوزيول: بعد استكمال "تاب" سيساهم غاز "شاهدنيز2" في أمن الطاقة للقارة