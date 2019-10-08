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    انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي في باكو

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٠٩]

    باكو، 8 أكتوبر (أذرتاج).

    سينعقد الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية الأذربيجانية الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي في باكو في التاسع من أكتوبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الاجتماع سيحضره رئيسا اللجنة المشتركة وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة الكازاخستاني كانات بوزومبايف والوفدان المرافقان لهما.

    تتضمن أجندة اللجنة مسائل التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والوقود والطاقة والنقل واللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي والضمان الاجتماعي والعمل والهجرة والصحة والثقافة والسياحة والتعليم وحماية البيئة وسياسة الشباب والملكية الفكرية بين الدولتين. سيتم استعراض الأعمال المقامة في المجالات المعنية المنصوص عليها في محضر الاجتماع الخامس عشر للجنة المنعقد في كازاخستان في 31 أكتوبر للعام الماضي والوضع الحالي للعلاقات في مجالات التجارة والاقتصاد والخطوات المقبلة.

    بعد مناقشة الأجندة سيتم التوقيع على بروتوكول حول نتائج الاجتماع السادس عشر.

    AZERTAG.AZ :انعقاد اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي في باكو
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