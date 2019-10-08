مساهمون في مشروع "تاناب" يحصلون على 1.45 مليار دولار سنويا

إسطنبول، 8 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه صرح سالتوك دوزيول المدير العام لمشروع "تاناب" في مؤتمر صحفي له عقده في الثامن من اكتوبر في مدينة إسطنبول التركية بأن المساهمين في مشروع "تاناب" ستبلغ ايراداتهم 1.45 مليار دولار سنويا مشيرا الي أن 58 في المائة منها تعود لأذربيجان.