    • / اقتصاد

    اقتصاد


    مساهمون في مشروع "تاناب" يحصلون على 1.45 مليار دولار سنويا

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:١٨]

    إسطنبول، 8 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه صرح سالتوك دوزيول المدير العام لمشروع "تاناب" في مؤتمر صحفي له عقده في الثامن من اكتوبر في مدينة إسطنبول التركية بأن المساهمين في مشروع "تاناب" ستبلغ ايراداتهم 1.45 مليار دولار سنويا مشيرا الي أن 58 في المائة منها تعود لأذربيجان.

    AZERTAG.AZ :مساهمون في مشروع "تاناب" يحصلون على 1.45 مليار دولار سنويا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]
    سالتوك دوزيول: نقل 2.7 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الي تركيا عبر خط "تاناب"
    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٤:٣٦]
    سالتوك دوزيول: بعد استكمال "تاب" سيساهم غاز "شاهدنيز2" في أمن الطاقة للقارة
    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٢:٤٦]
    بيع برميل النفط "أذري لايت" بقيمة 62.10 دولار
    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١١:٠٨]
    أسعار النفط تشهد ارتفاعا في الأسواق العالمية
    مساهمون في مشروع "تاناب" يحصلون على 1.45 مليار دولار سنويا