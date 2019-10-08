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    سياسة


    الرئيس إلهام علييف يعين على أسدوف رئيسا للوزراء

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٦:٢٣]

    باكو، 8 أكتوبر، (أذرتاج).

    أصدر رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في الثامن من أكتوبر قرارا جمهوريا بتعيين على أسدوف رئيسا للوزراء وذلك استرشادا بالفقرة الرابعة من المادة 109 للدستور الاذربيجاني.

    ويدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يعين على أسدوف رئيسا للوزراء
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