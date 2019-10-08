هنغاريا – أذربيجان: يعاقب اليوفا أصحاب الملعب بخوض مباراة دون الجمهور بسبب السلوك العنصري للمشجعين

بودابست، 8 أكتوبر، أذرتاج

ستكون مدرجات ملعب Groupama Arena في بودابست فارغة خلال المباراة بين المجر وأذربيجان والتي ستجري يوم 13 أكتوبر في إطار تصفيات البطولة الأوروبية.

أفادت أذرتاج عن المؤتمر الصحفي الذي عقده الاتحاد الوطني المجري لكرة القدم أن القرار بهذا الصدد قد أخذ من قبل اللجنة التأديبية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) . وبموجب القرار، تتم معاقبة المشجعين الهنغاريين بسبب السلوك العنصري في المباراة الأخيرة مع الفريق السلوفاكي.