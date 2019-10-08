جورجيا تترأس مجلس أوروبا منذ العام المقبل
AzerTAg.az
٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٠٢]
تبليسي، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ستترأس جورجيا مجلس أوروبا لأول مرة في عام 2020.
أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الجورجي ديفيد زالكالياني. بحسب الوزير، في العام المقبل سيعقد اجتماع لجنة وزراء مجلس أوروبا في جورجيا. ومن المقرر عدد من الفعاليات في البلد.
وتستعد جورجيا لاستضافة قمة "الشراكة الشرقية" في عام 2020. زاد حجم الأموال المقدمة لوزارة الخارجية بهذه المناسبة في ميزانية الدولة للعام المقبل. وسيتم إنفاق معظم هذه الأموال على تنظيم الأحداث الدولية.
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