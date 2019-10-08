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    سالتوك دوزيول: نقل 2.7 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الي تركيا عبر خط "تاناب"

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٨:٣٨]

    إسطنبول، 8 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه صرح سالتوك دوزيول المدير العام لمشروع "تاناب" في مؤتمر صحفي له عقده في الثامن من اكتوبر في مدينة إسطنبول التركية بأنه تم نقل 2.7 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني حتى الان الي تركيا عبر خط انابيب "تاناب".

    وذكر سالتوك دوزيول أنه عند اتخاذ القرار الاستثماري النهائي حول المشروع كان من المقرر ان تصل تكلفته الاجمالية 11.7 مليار دولار مشيرا الي أنه تم توفير 45 في المائة من التكاليف اثناء مرحلة البناء بعد تحقيق اقصى قدر من الكفاءة مضيفا الي أن المشروع قد بلغت تكلفته 6.5 مليار دولار امريكي.

    الجدير بالذكر أن خط انابيب "تاناب" الذي يعتبر جزءا رئيسيا من الممر الجنوبي للغاز قد تم تشغيله في 12 يونيو للعام الماضي في مدينة اسكي شهير التركية.

    AZERTAG.AZ :سالتوك دوزيول: نقل 2.7 مليار متر مكعب من الغاز الاذربيجاني الي تركيا عبر خط "تاناب"
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