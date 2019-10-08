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    تنفيذ نحو 1000 مشروع في إطار "تاناب"

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٩]

    إسطنبول، 8 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    تم تنفيذ نحو 1000 مشروع للحماية الاجتماعية والبيئية على طول خط الأنابيب حتى الآن في إطار مشروع "تاناب".

    أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها المدير العام لمشروع "تاناب" سالتوك دوزيول في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم في إسطنبول. أعلن أنه أثناء تنفيذ المشروع ألتزمت بالمعايير الدولية لجودة خطوط الأنابيب وحماية البيئة والسلامة المهنية والصحة. تم لحام 131 ألف و620 من خطوط الأنابيب الرئيسية ضمن هذا المشروع. خلال البناء، تم تنفيذ أكثر من 5 ملايين متر مكعب من الحفريات وحوالي 7 آلاف عملية خاصة. تم تسجيل اعلى نقطة في خط الأنابيب 2760 متر وأعمق نقطة 65 متر تحت مستوى سطح البحر.

    AZERTAG.AZ :تنفيذ نحو 1000 مشروع في إطار "تاناب"
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