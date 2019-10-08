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    ثقافة


    دعوة الإندونيسيين لزيارة العمرة من أذربيجان

    ٠٨.١٠.٢٠١٩ [٢٢:١٠]

    باكو، 8 أكتوبر، أذرتاج

    يقترح إدراج باقات السفر لزيارة العمرة في قائمة الحزم السياحية المقدمة لجذب السياح الإندونيسيين إلى أذربيجان.

    أعلن عن ذلك في 8 أكتوبر على "الجسر التلفزيوني" اقامته وكالة الدولة للسياحة ووزارة الخارجية في سفارة جمهورية إندونيسيا في أذربيجان.

    أفادت وكالة الدولة للسياحة لأذرتاج أنه نوقش في الجسر التلفزيوني أيضاً تنظيم جولات تعريفية لشركات السياحة الإندونيسية لتزويد السياح الإندونيسيين بمزيد من المعلومات عن أذربيجان ومعالمها.

    إلى جانب وكالة الدولة للسياحة ومكتب السياحة الأذربيجاني حضر الجسر التلفزيوني ممثلون عن رابطة وكالات السياحة الأذربيجانية ورابطة اصحاب الفنادق الأذربيجانية ومن الطرف المقابل عن وزارة السياحة الإندونيسية ووزارتي الشؤون الدينية والخارجية.

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