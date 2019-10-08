أكثر من 30 شركة تبيع منتجاتها في دار التجارة الأذربيجانية في كازاخستان

نورسلطان، 8 أكتوبر، أذرتاج

تتواصل عملية إنشاء دور تجارية في الخارج لترويج وتوسيع تصدير المنتجات الأذربيجانية لتعزيز وتنسيق العلامة التجارية "صنع في اذربيجان" (Made in Azerbaijan) في الخارج. من المتوقع افتتاح دار التجارة الأذربيجانية في عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان، في نهاية شهر أكتوبر. من المخطط بيع منتجات أكثر من 30 شركة في هذا المركز التجاري.

صرح بذلك المدير العام لدار التجارة حسين جبراييلوف في مقابلة حصرية مع أذرتاج.

وأشار حسين جبراييلوف إلى أن دار التجارة الأذربيجانية الذي أنشأته وزارة الاقتصاد سينظم المبيعات في نورسلطان لترويج علامة "صنع في أذربيجان" التجارية في كازاخستان وتعزيز وتوسيع تصدير المنتجات الأذربيجانية.

وأفاد المدير العام أنه سيتم عرض المنتجات المتنوعة لشركات Gazelli Group وGilan Holding وAvrora والمشروبات الكحولية والنبيذ الأذربيجانية والعديد من المنتجات المحلية في دار التجارة. وقال إنه تم إجراء مفاوضات لإدخال المنتجات النسيجية ومواد البناء والدهانات والمواد الكيميائية والسلع الصناعية والخدمات السياحية إلى الأسوق الكازاخستانية.

وقال حسين جبراييلوف إن افتتاح دار التجارة الأذربيجانية سيسهم مساهمة كبيرة في توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ستتمكن الشركات الكازاخستانية من الوصول إلى أسواق بلدنا من خلال دار التجارة الأذربيجانية.

تجدر الإشارة إلى أنه ستفتح المكاتب التجارية في المدينتين الأخريين في كازاخستان وهما أكتاو وألماتي.

ايلاها احمدوفا

المراسل الخاص من لأذرتاج

نورسلطان