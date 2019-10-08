حصاد فيخوا في بساتين الحمضيات في أستارا

أستارا، 8 أكتوبر، باقر علييف، أذرتاج

بدأ حصاد فيخوا (فاكهة خضراء صالحة للأكل تشبه الجوافة) في بساتين الحمضيات في محافظة أستارا جنوب اذربيجان منذ عدة أيام.

كما قيل لأذرتاج أن الطقس الجاف في صيف هذا العام أثر على إنتاجية بساتين الحمضيات.

يقول المزارعون ومنتجو المحاصيل في المنطقة أن الإنتاجية منخفضة، على الرغم من جميع التدابير المتخذة خلال الصيف، ويعتبر الطقس الجاف غير مواتٍ لمحاصيل الحمضيات.

ارتفع سعر فيخوا الذي كان بـ 0.50-1 مانات لكل 1 كيلوغرام وبلغ 1-2 مانات في هذا العام. ومع ذلك، هذا السعر أيضا لا يرضي المنتجين.

ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الأيام المقبلة. لأنه لم تصدر منتجات فيخوا إلى الأسواق الروسية في هذا العام. لذلك، يتعين على أصحاب المزارع بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية فقط.

سيتواصل الحصاد في حدائق فيخوا حتى منتصف نوفمبر.

في العام الماضي، تم حصاد 4828 طن من المنتجات من 855.2 هكتار من حدائق فيخوا في محافظة أستارا.