قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 23 مرة خلال اليوم

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 23 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي دوفيخ وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وقوشجو أيريم وأشاغي أسكيبارا بمحافظة قازاخ الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قريتي طاغي بكلي وشيخلار بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرية كوراباتكينو بمحافظة خوجاوند الأذربيجانية وقرى أشاغي ويسلي وقروند وقاراخانبكلي بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظات جورانبوي وتارتار الأذربيجانيتين استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.