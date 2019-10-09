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    الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس كانتونات السويسري

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 9 أكتوبر / تشرين الأول رئيس مجلس كانتونات الاتحاد السويسري جان رينيه فورني والوفد المرافق له.

    AZERTAG.AZ :الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس مجلس كانتونات السويسري
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