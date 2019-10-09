زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب ألماتي
AzerTAg.az
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٠٠]
ألماتي، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
ضرب زلزال بشدة 5.5 درجة على مقياس ريختر مدينة ألماتي لكازاخستان.
أفادت وكالة أذرتاج أن مركز الهزات الأرضية وقع على 140 كيلومتر من شرق ألماتي وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.
شعر به في المدن الواقعة في شرق كازاخستان حتى 4-3 درجات.
ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.
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