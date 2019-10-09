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    أسعار النفط في الأسواق العالمية

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٠٤]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    انخفضت أسعار النفط من جديد في الأسواق العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 58.01 دولارا في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.23 دولارا وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 52.41 دولارا في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.22 دولارا.

    AZERTAG.AZ :أسعار النفط في الأسواق العالمية
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