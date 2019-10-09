رئيس الوزراء الجوري يصل في زيارة رسمية الي أذربيجان
AzerTAg.az
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
باكو، 9 أكتوبر، (اذرتاج).
وصل رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا في التاسع من أكتوبر في زيارة رسمية الي أذربيجان.
افاد مراسل وكالة (اذرتاج) أنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما لمقدم الضيف الرفيع.
وكان في استقبال رئيس الوزراء الجورجي في المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني علي حسنوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف وغيرهما من المسئولين الرسميين.
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