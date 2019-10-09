باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج) التقى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اليوم رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يلتقي رئيس الوزراء الجورجي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده