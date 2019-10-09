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    أذربيجان تواجه البحرين في لقاء ودي

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥‎٠]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان والبحرين لكرة القدم على ملعب البحرين الوطني.

    أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة ستبدأ في الساعة 20:30 بتوقيت باكو.

    يذكر أن أذربيجان والبحرين ستواجه بعضهما البعض للمرة الثالثة. فاز الفريق الأذربيجاني لأول مرة على منافسه البحريني بحساب 2:1 في المنامة في 15 أكتوبر عام 2008. أما في المباراة التي أقيمت في باكو في 15 أغسطس من عام 2012 فتغلب منتخبنا بحساب 3:0.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تواجه البحرين في لقاء ودي
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