أذربيجان تواجه البحرين في لقاء ودي

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ستقام مباراة ودية بين منتخبي أذربيجان والبحرين لكرة القدم على ملعب البحرين الوطني.

أفادت وكالة أذرتاج أن المباراة ستبدأ في الساعة 20:30 بتوقيت باكو.

يذكر أن أذربيجان والبحرين ستواجه بعضهما البعض للمرة الثالثة. فاز الفريق الأذربيجاني لأول مرة على منافسه البحريني بحساب 2:1 في المنامة في 15 أكتوبر عام 2008. أما في المباراة التي أقيمت في باكو في 15 أغسطس من عام 2012 فتغلب منتخبنا بحساب 3:0.