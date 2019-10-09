رئيس مجلس كانتونات السويسري يزور مقابر الشهداء

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قام رئيس مجلس كانتونات الاتحاد السويسري جان رينيه فورني والوفد المرافق له اليوم بزيارة مقبرة الشهداء وذلك في إطار زيارته إلى جمهورية أذربيجان.

أفادت وكالة أذرتاج أن الوفد السويسري زار مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها ووضع إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

وثم شاهد الضيوف منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى مكان بها وقدمت له معلومات عن تاريخ مقبرة الشهداء وأعمال البناء والتشييد الجارية في المدينة.