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    لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 9 أشهر

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٤:٤١]

    باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

    قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال أشهر يناير - سبتمبر من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 3 مليارات و250 مليون و115 ألف مانات.

    وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 798 مليون و521 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات مليارين و217 مليون و205 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 201 مليون و490 ألف مانات وضريبة الطريق 32 مليونا و895 ألف مانات.

    AZERTAG.AZ :لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال 9 أشهر
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