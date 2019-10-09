الرئيس إلهام علييف يلتقي الوفد الروسي

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 9 أكتوبر / تشرين الأول مع الوفد الروسي الذين قاموا بزيارة إلى أذربيجان بمناسبة الذكرى العاشرة لدار الكتب الروسية في باكو.