مناقشة قضايا التعاون المستقبلي بين أذربيجان وإيران في المجال الاجتماعي

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

عقد الاجتماع في طهران بين وزير العمل والضمان الاجتماعي للسكان ساحل باباييف ووزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية الإيراني محمد شريعتمدري.

كما أفادت أذرتاج نقلا من قسم المواصلات والعلاقات مع المجتمع للوزارة أنه تم التركيز في الاجتماع على أن اجتماعات الرئيس إلهام علييف ورئيس جمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني وزياراتهما الرسمية المتبادلة ساهمت مساهمة هامة في تطوير العلاقات بين البلدين. وأشير إلى النمو السريع في العلاقات الثنائية وأنه تم القيام بعمل مهم لتطوير التعاون في المجال الاجتماعي. وقدمت المعلومات عن الإصلاحات الأخيرة الجارية في مجال العمل والعمالة والحماية الاجتماعية في بلادنا. وأشير إلى أهمية التعاون الثنائي بين الوزارات المعنية في أذربيجان وإيران في سير عملية الإصلاحات.

ونوقش أيضاً التعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين وتبادل الخبرات بينهما. تم التأكيد على أن مركز العمل الدولي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيتم إنشاؤه في باكو سيلعب دوراً مهماً في تطوير العلاقات.