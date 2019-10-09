الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية الاذربيجانية الكازاخستانية المشتركة في باكو

باكو، 9 أكتوبر، (أذرتاج).

ينعقد اليوم في مدينة باكو الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وكازاخستان.

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) بأنه قبل الاجتماع جرى لقاء ثنائي بين وزيري الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف والكازاخستاني كانات بوزومبايف. وجاء في اللقاء أن التطور الناجح للعلاقات الأذربيجانية الكازاخستانية يتصف بالدعم المتبادل والمبادرات المشتركة مع الإشارة الي أن الاعمال المقامة في إطار اللجنة الحكومية المشتركة ستخدم تعزيز علاقات التعاون.

ثم واصل الاجتماع اعماله بمشاركة وزيري الطاقة ووفدي البلدين.

والقى وزير الطاقة برويز شاهبازوف كلمة في الاجتماع وقال فيها إن أذربيجان وكازاخستان هما بلدان شريكان استراتيجيتان الي جانب كونهما دولتين صديقتين وشقيقتين. وصرح الوزير بأن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 221 مليون دولار بزيادة نسبتها 55.4 في المائة خلال العام الماضي وأن الصادرات سجلت زيادة نسبتها 36.1 في المائة والواردات سجلت زيادة قدرها 61.5 في المائة مشيرا الي تقدم ملحوظ في حجم التبادل التجاري بنسبة 11 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأخيرة من العام الحالي. وقال وزير الطاقة الاذربيجاني إن دار التجارة الأذربيجانية المزمع افتتاحها حتى نهاية هذا العام في مدينة نور سلطان الكازاخستانية ستسمح بتصدير مزيد من المنتجات.

وتحدث وزير الطاقة الكازاخستاني في كلمته عن نشاط اللجنة الحكومية المشتركة ودور هذا الاجتماع في تطوير العلاقات.

وشهد اجتماع اللجنة المشتركة مناقشة الوضع الحالي للعلاقات ومستقبل تطويرها في مجالات التجارة والاقتصاد والنقل والخدمات اللوجستية والزراعة والامن الغذائي والهجرة والصحة والثقافة والسياحة والتعليم وحماية البيئة وسياسات الشباب والملكية الفكرية وغيرها من المجالات. كما اتفق الجانبان على تصدير منتجات المجمع الصناعي الاذربيجاني الي السوق الكازاخستاني وكذلك جلب الشركات الكازاخستانية لإنشاء مؤسسات مشتركة داخل أذربيجان وتوسيع تجارة النفط والمنتجات النفطية ومواصلة الاعمال حول نقل غاز البترول الكازاخستاني المسال (LPG) وعقد الاجتماع الثاني لفريق العمل بهذا الشأن خلال النصف الأول من العام القادم واستعراض فرص التعاون في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتم التركيز في الاجتماع علي التعاون في مجال النقل أيضا. وتم اتخاذ القرار بمواصلة الاعمال لزيادة القدرة التنافسية لخط النقل الدولي العابر لبحر الخزر والذي يمر عبر اراضي أذربيجان وكازاخستان وجلب الشحن الدولي لهذا الخط. كما وصف الجانبان إطلاق سفينة الحاويات بين اكتاو وباكو اعتبارا من العام الحالي بأنه خطوة إيجابية. وأعرب الجانب الكازاخستاني عن حرصه علي نقل البضائع عبر خط سكة جديد "باكو-تبليسي-قارص". بالإضافة الي ذلك تم تحديد تدابير مشتركة حول الاتجاهات المحددة لتعميق التعاون في مجال الزراعة وغيره من المجالات.

وفي الختام تم توقيع بروتوكول حول نتائج الاجتماع الـ16 للجنة الحكومية المشتركة بين أذربيجان وكازاخستان. سينعقد الاجتماع القادم في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان خلال العام 2020م.