عقد المنتدى الدولي الثالث لمجمع التجارة الرقمية أذربيجان

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

انطلق المؤتمر الدولي الثالث "منتدى التجارة الرقمية: رقمنة طريق الحرير" والذي يقيمه مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات.

أفادت وكالة أذرتاج أن النقاش ركز بشكل أساسي على المشاريع الرقمية والتقنيات المالية والمصرفية على طول طريق الحرير وحلول الحكومات الإلكترونية.

صرح المدير التنفيذي لمركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والمواصلات وصال قاسملي في المؤتمر الدولي أن أذربيجان لا تدعم مشاريع النقل واللوجستيات والنفط والغاز فقط، فحسب بل تدعم أيضاً المبادرات الرقمية على مفترق الطرق بين الشرق والغرب والشمال والجنوب: تقع أذربيجان على طريق الحرير الكبير وأنشأت المجمع التجاري الرقمي الثاني في العالم وبدأت أيضاً بالتعاون مع المركز الصناعي الثوري الرابع. أجريت المناقشات المفصلة في إطار المؤتمر للمبادرات الرقمية الخاصة لمشروع "حزام واحد - طريق واحد" . تقوم أذربيجان من ناحية بإنشاء البنية التحتية الرقمية الفيزيائية على طريق الحرير الكبير، ومن ناحية أخرى تشارك بنشاط في توفير الحلول الرقمية على طريق الحرير الكبير. ويجري تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص لرقمنة طريق الحرير الكبير في أذربيجان.

صرح القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة لغرفة مراقبة الأسواق المالية إبراهيم آليشوف أن الإصلاحات المحققة والمشاريع المنجزة في مجال التحولات الرقمية تحت قيادة الرئيس إلهام علييف تجعل التعاون بين الوكالات الحكومية والبنوك والمشاركين الآخرين في الأسواق المالية أمراً لا مفر منه: "لأول مرة في أذربيجان وفي إطار الإقامة الإلكترونية والموبايل وبمبادرة مجمع التجارة الرقمية سيتم فتح حساب لغير المقيمين دون زيارة البنك. بالإضافة إلى ذلك، هناك أنشطة جارية حالياً لتمكين الشركات غير المقيمة من الوصول إلى الخدمات الاجتماعية، فضلاً عن الوصول إلى كل من الخدمات الخاصة والعامة. وليس من قبيل الصدفة أن نجاح الإصلاحات الرقمية الشاملة والمتواصلة سيكون موضع اهتمام أيضاً لروسيا وتركيا وجورجيا والمملكة المتحدة وإسبانيا والهند والدول الأخرى. "