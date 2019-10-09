بحث آفاق التعاون الاقتصادي بين أذربيجان وإيران
AzerTAg.az
٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٧:٠١]
طهران، 9 أكتوبر، (أذرتاج).
اجتمع وزير العمل والضمان الاجتماعي الاذربيجاني ساحل باباييف مع وزير الشؤون المالية الإيراني فرهاد داجباساند وذلك على هامش زيارة الوفد الاذربيجاني الي إيران. وتحدث الوزير ساحل باباييف في اللقاء عن الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الجارية داخل أذربيجان تحت قيادة الرئيس إلهام وزيادة الرواتب والمعونات كل عام في البلاد.
وناقش الجانبان آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
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