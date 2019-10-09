حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وكازاخستان خلال 8 أشهر

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

ارتفع حجم التبادل التجاري بين أذربيجان وكازاخستان بنسبة 11 في المائة خلال 8 أشهر.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف في الاجتماع الـ16 للجنة المشتركة بين الحكومات للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وكازاخستان.

قال الوزير إن حجم التبادل التجاري بين كلا البلدين زاد بنسبة 55.4 في المئة وبلغ حوالي 221 مليون دولار أمريكي: "زادت الصادرات بنسبة 36.1 في المائة والواردات بنسبة 61.5 في المائة خلال عام 2018. ارتفع حجم تبادل التجارة بنسبة 11 في المائة خلال الأشهر الثمانية من هذا العام. إن بيت التجارة الأذربيجاني الذي ستفتتح في مدينة نور سلطان بنهاية العام الجاري ستسمح لتصدير المزيد من المنتجات. سيساهم تعاوننا في الطاقة والنقل والزراعة وغيرها من المجالات في تنمية كلا البلدين".