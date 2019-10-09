أنقرة، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

جرى اتصال هاتفي بين رئيسي تركيا وروسيا رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين.

أفادت وكالة أذرتاج أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إن العملية العسكرية المرتقبة لقوات بلاده في مناطق شرق الفرات السورية ستساهم في إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد.