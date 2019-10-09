لجنة الجمارك تكشف تحويلاتها إلى الميزانية خلال سبتمبر

باكو، 9 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

قالت لجنة الجمارك إنها حولت خلال شهر سبتمبر من العام الحالي إلى ميزانية الدولة 376 مليون و759 ألف مانات.

وجاء في بيان اللجنة أن الأموال المحولة إلى الميزانية موزعة على رسوم الجمارك البالغة 104 مليون و870 ألف مانات وضريبة القيمة المضافة على الواردات 251 مليون و628 ألف مانات وضريبة الاستهلاك 16 مليونا و789 ألف مانات وضريبة الطريق 3 ملايين و471 ألف مانات.