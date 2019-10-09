لي كه تشيانغ: الصين وأذربيجان تتطوران بفضل جهود رئيسي البلدين

بكين، 9 أكتوبر، (أذرتاج).

افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من بكين بأن لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية اكد خلال اللقاء مع نائب رئيس الوزراء الاذربيجاني حاجيبالا أبوطاليبوف والوفد المرافق له أن الصين وأذربيجان تتطوران بفضل جهود رئيسي البلدين.

ونقل نائب رئيس الوزراء حاجيبالا أبوطاليبوف للسيد لي كه تشيانغ اطيب تحيات رئيس أذربيجان وكذلك طلب منه نقل تحيات الرئيس الاذربيجاني لرئيس الصين.

وذكر الجانبان أن العلاقات الأذربيجانية الصينية تشهد تعززا وفق مصالح الشعبين معربين عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات الثنائية في السنوات الأخيرة من نمو مطرد مشيرين الي دور تبادل الزيارات الرفيعة المستوى في تطوير التعاون الاذربيجاني الصيني.

وأعرب نائب رئيس الوزراء عن شكره للجانب الصيني على الدعوة لحضور حفل اختتام معرض بكين الدولي للبستنة مشيرا الي أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لتعميق علاقاتها مع الصين في كافة المجالات منوها بأن أذربيجان تؤيد سياسة "الصين الموحدة" معربا عن شكره للجانب الصيني علي دعمه وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

واكد حاجيبالا أبوطاليبوف أن أذربيجان تدعم دعما كاملا مبادرة "الحزام والطريق" أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ مضيفا أن هذه الاستراتيجية هيأت إمكانيات جديدة امام التعاون.

ومن جهته أعرب لي كه تشيانغ عن شكره للجانب الاذربيجاني على مشاركته في حفل اختتام المعرض الدولي. كما أعرب عن خالص شكره على تحيات الرئيس الاذربيجاني مستذكرا لقاءاته معه مشيرا الي وجود علاقات الصداقة والاحترام المتبادل بينهما. وطلب من الجانب الاذربيجاني نقل اطيب تحياته للرئيس الاذربيجاني.

وعبر لي كه تشيانغ عن ارتياحه لما تشهده العلاقات الصينية الأذربيجانية من تطور كبير مشيرا الي أن استراتيجية "الحزام والطريق" تهيئ فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين.

واكد رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية أن التطور الذي حدده رئيسا البلدين سيكون بشكل مستمر معبرا عن شكره لأذربيجان على دعمها الكامل لسياسة "الصين الموحدة" مكررا دعم الصين لوحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.