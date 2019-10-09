    • / سياسة

    سياسة


    مناقشات حول التعاون الاذربيجاني الأمريكي في مقر وزارة الخارجية

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٣٣]

    باكو، 9 أكتوبر، (أذرتاج).

    التقى نائب وزير الخارجية الاذربيجاني نادر حسينوف مع نائبة رئيس شؤون الهجرة والجمارك التابعة للإدارة الامريكية للأمن الداخلي السيدة مارلين بينيرون والوفد المرافق له في مقر الوزارة.

    أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية بأن اللقاء شهد تبادل الآراء حول الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وامريكا في المجالين السياسي والإنساني وغيرهما من المجالات. وتم بحث القصايا ذات الاهتمام المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

    وقدم نائب الوزير نادر حسينوف للجانب الأمريكي معلومات عن نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

    كما حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى أذربيجان اورل ليتزينبرغر ورئيس إدارة الشؤون القنصلية لدى وزارة الخارجية الأذربيجانية فائق باغيروف.

    AZERTAG.AZ :مناقشات حول التعاون الاذربيجاني الأمريكي في مقر وزارة الخارجية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:١٣]
    لي كه تشيانغ: الصين وأذربيجان تتطوران بفضل جهود رئيسي البلدين
    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:٥‎٩]
    ليلى عبدللاييفا: محاولة أرمينيا إظهار احترامها المفترض للقيم الدينية ليست إلا بنفاق
    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٤:٥‎٦]
    رئيس مجلس كانتونات السويسري يزور مقابر الشهداء
    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٢:٢٠]
    رئيس الوزراء الجوري يصل في زيارة رسمية الي أذربيجان
    مناقشات حول التعاون الاذربيجاني الأمريكي في مقر وزارة الخارجية