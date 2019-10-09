مناقشات حول التعاون الاذربيجاني الأمريكي في مقر وزارة الخارجية

باكو، 9 أكتوبر، (أذرتاج).

التقى نائب وزير الخارجية الاذربيجاني نادر حسينوف مع نائبة رئيس شؤون الهجرة والجمارك التابعة للإدارة الامريكية للأمن الداخلي السيدة مارلين بينيرون والوفد المرافق له في مقر الوزارة.

أفادت وكالة (أذرتاج) نقلا عن المكتب الإعلامي بالخارجية الأذربيجانية بأن اللقاء شهد تبادل الآراء حول الوضع الحالي للعلاقات بين أذربيجان وامريكا في المجالين السياسي والإنساني وغيرهما من المجالات. وتم بحث القصايا ذات الاهتمام المشترك في مجالي الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقدم نائب الوزير نادر حسينوف للجانب الأمريكي معلومات عن نزاع قاراباغ الجبلي بين أرمينيا وأذربيجان.

كما حضر اللقاء سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى أذربيجان اورل ليتزينبرغر ورئيس إدارة الشؤون القنصلية لدى وزارة الخارجية الأذربيجانية فائق باغيروف.