باكو، 9 أكتوبر (أذرتاج). تقام في الهند بطولة العالم للشطرنج بين البنين والبنات (14 و16 و18 عاما من العمر). أفادت وكالة أذرتاج أن اللاعب الاذربيجاني آيدين سليمانلي (14 عاما) يحتل المركز الأول بـ6 نقط بعد 7 جولات. ستنتهي البطولة المكونة من 11 جولة في 12 أكتوبر.

AZERTAG.AZ : اللاعب الأذربيجاني الفتي يتصدر بطولة العالم للشطرنج

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