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    جورجيا خسرت نحو 113 مليون دولار في السياحة خلال يوليو وأغسطس

    ٠٩.١٠.٢٠١٩ [١٩:٤٨]

    تبيليسي، 9 أكتوبر (أذرتاج).

    خسرت جورجيا حوالي 113 مليون دولار خلال شهري يوليو وأغسطس نتيجة حظر روسيا رحلات جوية مباشرة الى جورجيا من الثامن من يوليو.

    أفادت أذرتاج ان هذه الكلمات قالتها مريم كيفرفيشلي رئيسة الإدارة الوطنية للسياحة.

    وأضافت ان عائدات جورجيا من السياحة استمرت في التراجع في سبتمبر أيضا. في هذا الشهر انخفضت نسبة تدفق السياح من روسيا إلى جورجيا حوالي 20 في المائة. وهذا بدوره أثر تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص وقطاع الأعمال وصناعة السياحة.

    أعربت مريم كيفرفيشلي عن أمثلها في استئناف الرحلات الجوية المباشرة من روسيا قريبا.

    وقالت ان المحادثات جارية في هذا المجال واغلب الظن سيتم التوصل الى نتائج إيجابية.

    AZERTAG.AZ :جورجيا خسرت نحو 113 مليون دولار في السياحة خلال يوليو وأغسطس
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