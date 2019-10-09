فرهاد دجبسند: إيران مهتمة بتوسيع العلاقات الاقتصادية مع أذربيجان

طهران، 9 أكتوبر، أذرتاج

أفاد مراسل أذرتاج في طهران أن وزير الشؤون الاقتصادية والمالية الإيراني فرهاد دجبسند قال في تصريحاته للصحافة إن زيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وأذربيجان بأكثر من 70% خلال العام الماضي تشير إلى تنمية العلاقات المتبادلة.

وأفاد الوزير أن إيران وأذربيجان ستوسعان تعاونهما في قطاع التأمين وإنشاء صندوق الاستثمار المشترك. ستساعد إقامة الشراكات في قطاع التأمين على ممارسة الأعمال للمواطنين والشركات. ستمنح الدول ضمانات لممتلكاتهم وأموالهم. هذا سيزيد الاستثمارات المتبادلة.

ركز فرهاد دجبسند على التعاون بين البلدين في مجال النقل. وأشار إلى أن بناء خط سكة حديد قزوين- رشت- أستارا (إيران) - أستارا (أذربيجان) وهو أحد المكونات الرئيسية لممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب وضع قيد التنفيذ. تم تشغيل قسم قزوين- رشت من الطريق. يتواصل العمل في قسم رشت - أستارا.

بحسب كلماته، سيتم الانتهاء من بناء طريق رشت - أستارا خلال العامين القادمين وسيتم توحيد أنظمة السكك الحديدية في أذربيجان وإيران. سيمنح تشغيل خط سكة الحديد هذا دفعة قوية لتطوير القطاع غير النفطي في كلا البلدين.

وقال الوزير الإيراني أيضا إنه تدرس مسألة إنشاء صندوق الاستثمار الدولي المشترك.

وقال الوزير أيضاً إنه هناك زيادة في عدد الشركات الإيرانية العاملة في أذربيجان.

"هناك اليوم 1371 شركة إيرانية تعمل في الأسواق الأذربيجاني"، كما تطرقت فرهاد دجبسند إلى المشاريع المشتركة. وأشار إلى أن مصنع السيارات في نفطتشالا يعمل بنجاح. يتم تصدير السيارات المصنوعة في هذا المصنع إلى الأسواق المحلية والأجنبية. هناك مصنع أدوية قيد الإنشاء في ضاحية بيرالله قرب باكو، وسيعمل هذا المشروع المشترك بنجاح. تعتبر إيران أذربيجان دولة صديقة وشقيقة وتهتم بتوسيع العلاقات الاقتصادية.

رابيل كتانوف

المراسل الخاص لأذرتاج

طهران