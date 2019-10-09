عرض بوابة إلكترونية لأسماء المواقع الجغرافية الأذربيجانية في أراضي أرمينيا الحالية

باكو، 9 أكتوبر، أذرتاج

تم إشهار بوابة الخريطة التفاعلية الالكترونية "أسماء المواقع الجغرافية الأذربيجانية في أرمينيا الحالية" (www.realmap.az) في باكو في 9 أكتوبر.

أعدت البوابة من قبل الاتحاد العام "لدعم تطوير العلاقات مع المجتمع" بدعم من وزارة الشباب والرياضة.

قال نائب وزير الشباب والرياضة انتقام باباييف في كلمته الملقاة في مراسم التقديم إن المشروع سيساهم في إيصال الحقيقة حول تاريخ أذربيجان إلى المجتمع الدولي وكذلك إلى الشباب. أكد نائب الوزير على أهمية هذه المشاريع والبوابات في سياق الحرب المعلوماتية في القرن الحادي والعشرين.

أكد رئيس اتحاد كتاب أذربيجان الكاتب آنار أهمية هذه المشاريع في نشر الحقائق عن بلادنا وكشف سياسة الاحتلال الأرمنية. قال الكاتب إنه من المهم إعداد ونشر معلومات حول أراضينا المحتلة بلغات مختلفة على شبكة الإنترنت التي تشمل عدداً كبيراً من القراء. يمكن تقديم هذه المعلومات تحت شعار "قاره باغ هي أذربيجان!" الذي عبر عنه رئيس أذربيجان إلهام علييف في منتدى "والداي". هذا عرض ترويجي رائع إذا نشرت جميع المواقع هذه المواد بهذا الترتيب. لأنه يستخدم الجميع الآن الإنترنت لنشر الدعايات ".

أكدت رئيسة جامعة باكو السلافية الأستاذة نورلانا علييفا في كلمتها على أهمية هذه المشاريع من حيث كشف القناع عن سياسة الاحتلال لأرمينيا وتقديمها إلى المجتمع الدولي.

قالت رئيسة الاتحاد العام ومنسقة المشروع الأستاذة بجامعة باكو السلافية والصحافية الموقرة شلالا حسنوفا في كلمتها عن البوابة إن السمة الرئيسية للموقع هي توفير معلومات مفصلة عن الأسماء الجغرافية الأذربيجانية القديمة في أقاليم أرمينيا الحالية. وبالتالي، فإن حقيقة أن أراضي جمهورية أرمينيا هي الأراضي القديمة لأوغوز الأتراك وتؤكدها بالكامل الأدلة الجغرافية والديمغرافية.

تم الإبلاغ عن أن 400 قرية أذربيجانية كانت موجودة في أذربيجان الغربية في القرون الوسطى مثلت في الخريطة التفاعلية التي تشكل أساس البوابة الإلكترونية على أساس الإحداثيات الجغرافية الدقيقة تماماً. تقدم هنا المعلومات عن الأسماء تركية الأصل للمواقع الجغرافية للقرى وتواريخ تزويرها وعدد الأذربيجانيين الذين كانوا يعيشون في تلك القرى في سنوات مختلفة. تحتل عمليات الترحيل الجماعي للأذربيجانيين من أرمينيا والإبادة الجماعية التي ارتكبت ضد مواطنينا خلال حكم الطشناق في 1918-1920 مكانة خاصة على الخريطة أيضاً.

وقد أشير إلى أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف قد فضح مراراً على المنابر الدولية النوايا الخبيثة وسياسة الإبادة الجماعية والاحتلال لدولة لأرمينيا التي تم إنشاؤها في الأراضي التاريخية لأذربيجان، وأوضح "أن يريفان هي أرضنا التاريخية ويجب علينا، ونحن الأذربيجانيين، أن نعود إلى هذه الأرض التاريخية". تعد بانوراما أسماء المواقع الجغرافية والوقائع الديموغرافية المعروضة على موقع www.realmap.az قاعدة للبيانات الإلكترونية الفريدة من نوعها والتي تثبت وتعزز الحقائق التاريخية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية على المنصات الدولية.

إلى جانب الخريطة، تحتوي البوابة أيضاً على أقسام مساعدة مثل "الأسماء الجغرافية الأذربيجانية في أرمينيا" و"السكان" و"وثائق الأرشيف". هنا الجداول والمعلومات التفصيلية والوثائق الفريدة ويتم سرد أسماء المناطق السكنية حسب الترتيب الأبجدي.