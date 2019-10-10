قوات الاحتلال الأرميني يخل بوقف إطلاق النار 21 مرة خلال اليوم

باكو، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)

تواصل قوات الاحتلال الأرميني انتهاك نظام وقف إطلاق النار على خط الجبهة حيث أخلت بالهدنة 21 مرة خلال اليوم من مختلف الاتجاهات باستخدام الأسلحة الثقيلة والرشاشات كبيرة العيار.

وأفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع الأذربيجانية أن الوحدات المسلحة الأرمينية أطلقت النيران من مواقعها الواقعة في قريتي دوفيخ وفوسكيفان والمرتفعات بمحافظة نيمبريان الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قرى كمرلي وقوشجو أيريم والمرتفعات بمحافظة قازاخ الأذربيجانية ومن مواقعها الواقعة في المرتفعات بمحافظة كراسنوسيلسك الأرمينية على مواقع الجيش الأذربيجاني في قريتي قويالي وزمنلي والمرتفعات بمحافظة كدبك الأذربيجانية.

كما أن مواقع الاحتلال الأرميني المرابطة قرب قريتي شيخلار وباش قروند بمحافظة أغدام الأذربيجانية وقرى قاراخانبكلي وقورقان وكوردلر وهوراديز بمحافظة فضولي الأذربيجانية وكذلك بمرتفعات محتلة بمحافظات أغدام الأذربيجانية استهدفت مواقع الدفاع الأذربيجاني المتقابلة.