الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوي
AzerTAg.az
١٠.١٠.٢٠١٩ [١١:٢٥]
باكو، 10 أكتوبر / تشرين الأول، (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 10 أكتوبر / تشرين الأول وزير النقل والإبداع والتكنولوجيا النمساوي أندرياس رايهارت والوفد المرافق له.
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