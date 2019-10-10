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    سياسة


    رئيس الوزراء الجورجي يختتم زيارته الي أذربيجان

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٤:١٥‎]

    باكو، 10 أكتوبر، (أذرتاج).

    اختتم رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا في التاسع من أكتوبر زيارته الرسمية الي أذربيجان.

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه اصطف حرس الشرف في مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تكريما للضيف الرفيع المستوى.

    وكان في وداع رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا على ارض المطار نائب رئيس الوزراء الأذربيجاني على حسنوف ونائب وزير الخارجية خلف خلفوف ومسؤولون آخرون.

    AZERTAG.AZ :رئيس الوزراء الجورجي يختتم زيارته الي أذربيجان
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