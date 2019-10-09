باكو، 9 أكتوبر، (أذرتاج). جرى في التاسع من أكتوبر لقاء انفرادي بين رئيسي الوزراء الاذربيجاني على أسدوف والجورجي جيورجي قاخاريا. افاد مراسل وكالة (أذرتاج) أنه بعد اللقاء الانفرادي قد أقيمت مأدبة عشاء باسم رئيس الوزراء الاذربيجاني علي أسدوف علي شرف رئيس الوزراء الجورجي.

AZERTAG.AZ : لقاء بين رئيسي الوزراء الاذربيجاني والجورجي

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده