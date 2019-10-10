إدانة سياسة أرمينيا العدوانية في القناة التلفزيونية الأوكرانية

كييف، 10 أكتوبر، أذرتاج

تؤيد أوكرانيا وأذربيجان بالإجماع سلامة الحدود لكل منهما وسيادتها. لدى كلا البلدين موقف موحد بشأن مسألة سلامة الحدود والسيادة في المنظمات الدولية والإقليمية.

جاء هذا في التصريحات التي أدلى بها سفير جمهورية أذربيجان في أوكرانيا أذر خودييف في مقابلة أجراها على الهواء مباشرة في قناة UATVالتلفيزيونية الشهيرة في أوكرانيا.

وأوضح السفير أن وزارة الخارجية الأوكرانية أصدرت بياناً بعدم الاعتراف بما يسمى ب"الانتخابات" التي أجريت مؤخراً في الأراضي المحتلة لأذربيجان. لم تعترف باكو الرسمية أيضا بشرعية "الانتخابات" في شبه جزيرة القرم. يدل كل هذا على أن أوكرانيا وأذربيجان تحترمان وحدة أراضي بعضهما بعضا.

في رده على سؤال الصحفية " ما رأيكم في صحة وصف الصراع في قاراباغ الجبلية بأنه صراع "مجمد؟" شدد السفير أذر خودييف على أنه إذا يقتل الجنود والضباط والمدنيون الأذربيجانيون على خط التماس للقوات فكيف يمكن وصف هذا الصراع بأنه "مجمد"؟

"أنا لا أوافق على وصف الصراع الأرمني الأذربيجاني في قاره باغ الجبلية بأنه متجمد. في هذه الأيام قُتل مواطن أذربيجاني آخر برصاص العدو. وقد اثبتت ارمينيا مراراً انها غير مهتمة بالتسوية السلمية للنزاع ".

تطرق السفير أذر خودييف إلى مسألة تنظيم زيارات بعض المواطنين الأوكرانيين خداعا إلى الأراضي الأذربيجانية المحتلة وقال: "في المشاورات السياسية مع أوكرانيا نعلن دائماً أن زيارة الأراضي المحتلة لأذربيجان تشكل انتهاكاً للتشريعات الوطنية وتهديداً لأرواح الناس. إن نقل المواطنين الأجانب إلى مناطق غير خاضعة للرقابة أمر خطير للغاية. لهذا السبب أصدرت وزارة الخارجية الأوكرانية بياناً على موقعها الرسمي على الإنترنت يدعو إلى التخلي عن زيارات غير قانونية إلى منطقة قاره باغ الجبلية الأذربيجانية.

تحدث الدبلوماسي في المقابلة أيضاً عن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وأنشطة SOCAR ودار التجارة الأذربيجانية في هذا البلد.

اميل حسينلي، المراسل الخاص لأذرتاج

كييف