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    جيورجي قاخاريا: أذربيجان وجورجيا شريكان اقتصاديان قويان

    ١٠.١٠.٢٠١٩ [١٥‎:١٠]

    تبليسي، 10 أكتوبر، (أذرتاج).

    افاد مراسل وكالة (أذرتاج) من تبليسي أن رئيس الوزراء الجورجي جيورجي قاخاريا قال خلال اجتماع الحكومة عقده اليوم تعليقا على زيارته الي أذربيجان: إن زيارتي الاولى الي أذربيجان بصفة رئيس الوزراء الجورجي لم تكن صدفة. والعلاقات بين أذربيجان وجورجيا قد اخذت صفة التعاون الدولي متجاوزة التعاون الثنائي والإقليمي.

    وذكر رئيس الحكومة الجورجية أن هذا التعاون مثمر ويخدم مصالح البلدين مضيفا الي أن التطورات الجارية في المنطقة في الوقت الحالي تشجعنا علي التعاون أكثر فعالية لضمان استقرار البلدين وامنهما القومي.

    واكد رئيس الوزراء جيورجي قاخاريا أن أذربيجان وجورجيا شريكان اقتصاديان قويان منوها بأن التعاون في مجالاي الطاقة والنقل بين البلدين يكتسب أهمية دولية.

    خطائي عزيزوف

    مراسل وكالة (أذرتاج)

    تبليسي

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